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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman ve nerede oynanacak? GS FB Süper Kupa maçı tarihi... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman ve nerede oynanacak? GS FB Süper Kupa maçı...

        2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa için karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Her sezon öncesi oynanan söz konusu kupa finali, bu sezon devre arasında oynanacak. Peki, hem sarı kırmızılı hem de sarı lacivertli taraftarların büyük bir heyecanla beklediği Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 17:27 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:27
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        Süper Lig'de bu sezon kıyasıya bir mücadele veren Galatasaray ile Fenerbahçe, bir yandan Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak mücadeleyi, diğer yandan da Süper Kupa karşılaşmasını bekliyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak maçın tarihi, saati ve takımların ligde kalan maçlarının fikstürünü bir araya getirdik...

        2

        TFF AÇIKLADI: FENERBAHÇE GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

        "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır."

        3

        SÜPER LİG'DE FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?

        Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi, 24 Aralık 2023 tarihinde oynanacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        İŞTE FENERBAHÇE'NİN LİGİN İLK YARISINDA KALAN MAÇLARI

        4 Kasım 2023: Fenerbahçe Trabzonspor

        12 Kasım 2023: Adana Demirspor Fenerbahçe

        26 Kasım 2023: Fenerbahçe Karagümrük

        4 Aralık 2023: Fenerbahçe Sivasspor

        9 Aralık 2023: Beşiktaş Fenerbahçe

        17 Aralık 2023: Fenerbahçe Konyaspor

        20 Aralık 2023: Kayserispor Fenerbahçe

        24 Aralık 2023: Fenerbahçe Galatasaray

        7 Ocak 2024: İstanbulspor Fenerbahçe

        5

        İŞTE GALATASARAY'IN LİGİN İLK YARISINDA KALAN MAÇLARI

        3 Kasım 2023: Galatasaray Kasımpaşa

        11 Kasım 2023: Hatayspor Galatasaray

        25 Kasım 2023: Galatasaray Alanyaspor

        2 Aralık 2023: Pendikspor Galatasaray

        8 Aralık 2023: Galatasaray Adana Demirspor

        16 Aralık 2023: Sivasspor Galatasaray

        20 Aralık 2023: Galatasaray Karagümrük

        24 Aralık 2023: Fenerbahçe Galatasaray

        7 Ocak 2024: Galatasaray Konyaspor

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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