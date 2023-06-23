Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray golcü için harekete geçti: Cimbom David Datro Fofana'yı transfer etmek istiyor

Galatasaray'da golcü arayışları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Chelsea'nin 20 yaşındaki forveti David Datro Fofana ile ilgileniyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Galatasaray golcü için harekete geçti: Cimbom David Datro Fofana'yı transfer etmek istiyor

    Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Takımı şampiyonluğa taşıyan golcülerden Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'in sözleşmeleri sona erdi.
  • Galatasaray golcü için harekete geçti: Cimbom David Datro Fofana'yı transfer etmek istiyor

    Nantes Kulübü de Mustafa Muhammed'in bonservisini alınca sarı-kırmızılıların kadrosunda forvet oyuncusu kalmadı.
  • Galatasaray golcü için harekete geçti: Cimbom David Datro Fofana'yı transfer etmek istiyor

    Galatasaray, Temmuz ayının son haftasında Avrupa macerasına başlayacak. Yönetim, hücum hattına yapacağı transferleri Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki maçlara yetiştirmeyi planlıyor.
  • Galatasaray golcü için harekete geçti: Cimbom David Datro Fofana'yı transfer etmek istiyor

    Mauro Icardi'yi yeniden kadroya katmak isteyen sarı kırmızılı ekip, en az iki hücumcuyla sezona başlamayı hedefliyor.
  • Galatasaray golcü için harekete geçti: Cimbom David Datro Fofana'yı transfer etmek istiyor

    Galatasaray'ın gündeminde Chelsea forması giyen David Datro Fofana var. Yönetim, geçtiğimiz sezon da listesinde bulunan 20 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istiyor.
  • Galatasaray golcü için harekete geçti: Cimbom David Datro Fofana'yı transfer etmek istiyor

    Galatasaraylı yetkililerin, önümüzdeki hafta Londra'ya giderek bu transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. 
  • Galatasaray golcü için harekete geçti: Cimbom David Datro Fofana'yı transfer etmek istiyor

    Fofana'nın ikna edilmesi durumunda, sözleşmeye satın alma opsiyonunun da eklenmesi bekleniyor. Ancak oyuncu tarafının şu anda Türkiye'de oynamaya sıcak bakmadığı belirtildi.
  • Galatasaray golcü için harekete geçti: Cimbom David Datro Fofana'yı transfer etmek istiyor

    Geçtiğimiz sezon devre arasında Chelsea'ye transfer olan Fofana, İngiliz ekibiyle 4 maça çıktı. Fildişili golcü, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.