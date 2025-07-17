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        Galatasaray günü tek antrenmanla tamamladı

        Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Galatasaray, günü tek antrenmanla geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 16:16 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:16
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        G.Saray günü tek antrenmanla tamamladı
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        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

        Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, günü çift kale maçla tamamladı.

        Sağlık ekibi kontrolünde bireysel antrenmanlarına devam eden Mauro Icardi, kendisine hazırlanan program dahilinde takımla birlikte ısınma ve 8'e 2 pas çalışmasında yer aldı. Arjantinli futbolcu daha sonra fizyoterapist ve kondisyonerler eşliğinde özel programını sürdürdü.

        Galatasaray, yarın saat 13.00 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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