Galatasaray, bonservisi Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu transferini gece yarısında yaptığı açıklama ile duyurdu! Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve sezon sonunda ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık geçiren Halil, sarı-kırmızılı formayla 12 maça çıkarken 3 gol kaydetmişti. Performansıyla takdir toplayan 21 yaşındaki futbolcu A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda da yer almıştı.