Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, voleybol kariyerini sonlandırdıktan sonra 4 sezondur Galatasaray Kadın Takımı'nın menajerliğini üstlenen Güneyligil'in görevinden ayrıldığı belirtilerek, "Kendisine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." denildi.

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