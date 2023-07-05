Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, İngiltere Championship ekibi Hull City ile karşı karşıya geliyor.
GALATASARAY - HULL CITY
SAAT: 20.30
STAT: Kocaeli
YAYIN: TV 8
GALATASARAY: Batuhan Şen, Dubois, Kaan, Emin, Kazımcan, Torreira, Berkan, Cicaldau, Yunus, Barış, Mertens
YEDEKLER: Jankat, Midtsjö, Sergio Oliveira, Eren Aydın, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Ali Turan, Süleyman Luş, Morutan, Hamza Yiğit Akman, Efe Akman, Metehan Baltacı
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
HULL CITY: Lo-Tutala, Coyle, Jones, Leake, Ozan, Docherty, Allahyar Sayyadmanesh, McLoughlin, Delar, Seri, Tetteh
TEKNİK DİREKTÖR: Liam Rosenior
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