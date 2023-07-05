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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Hull City maçı canlı yayını! GS Hull City hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanıyor?
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Galatasaray - Hull City | CANLI YAYIN

Galatasaray - Hull City maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor...

Galatasaray Hull City maçı canlı yayını! GS Hull City hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanıyor?
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, İngiltere Championship ekibi Hull City ile karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY - HULL CITY

SAAT: 20.30
STAT: Kocaeli
YAYIN: TV 8

GALATASARAY: Batuhan Şen, Dubois, Kaan, Emin, Kazımcan, Torreira, Berkan, Cicaldau, Yunus, Barış, Mertens
YEDEKLER: Jankat, Midtsjö, Sergio Oliveira, Eren Aydın, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Ali Turan, Süleyman Luş, Morutan, Hamza Yiğit Akman, Efe Akman, Metehan Baltacı
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

HULL CITY: Lo-Tutala, Coyle, Jones, Leake, Ozan, Docherty, Allahyar Sayyadmanesh, McLoughlin, Delar, Seri, Tetteh
TEKNİK DİREKTÖR: Liam Rosenior

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