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Galatasaray, 7 gollü maçta mağlup

Galatasaray, hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City'ye 4-3 yenildi. Maça baskılı başlayan sarı-kırmızılılar, 29. dakikada Emin Bayram, 30. dakikada Berkan Kutlu, 35. dakikada da Kaan Ayhan'ın golleriyle 3-0 öne geçti. Hull City, karşılaşmanın 83. dakikasında Christie, 84. dakikasında Slater, 86. dakikasında da Estupinan'ın kaydettiği gollerle sarı-kırmızılılar karşısında 4-3 öne geçti.

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HABERTURK.COM / AA
  • Galatasaray, Hull City'ye 7 gollü maçta mağlup oldu

    Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, İngiltere Championship ekibi Hull City ile karşı karşıya geldi.
  • Galatasaray, Hull City'ye 7 gollü maçta mağlup oldu

    Karşılaşmaya sarı-kırmızılılar, Batuhan Şen, Dubois, Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Cicaldau, Torreira, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan Karataş ilk 11'iyle çıktı.
  • Galatasaray, Hull City'ye 7 gollü maçta mağlup oldu

    Konuk ekip ise Lo-Tutala, Coyle, Leake, Jones, McLoughlin, Allahyar, Tetteh, Seri, Docherty, Ozan Tufan ve Delap ilk 11'iyle mücadele etti.
  • Galatasaray, Hull City'ye 7 gollü maçta mağlup oldu

    Maça hızlı başlayan Galatasaray önde pres ile rakibini zorladı ve Berkan Kutlu ile girdiği iki pozisyondan yararlanamadı. Yunus Akgün de bu dakikalarda birkaç net fırsat yakaladı.
  • Galatasaray, Hull City'ye 7 gollü maçta mağlup oldu

    Mücadelede gol perdesi 28. dakikada açıldı: Soldan açılan ortaya iyi yükselen Emin Bayram uzak köşeye yaptığı vuruşla skoru 1-0'a getirdi.
  • Galatasaray, Hull City'ye 7 gollü maçta mağlup oldu

    Bu golden sonra da geriden oyun kurmak isteyen rakibini presle karşılayan Galatasaray'da Torreira'nın kaptığı topta tek vuruş yapan Berkan Kutlu farkı ikiye çıkardı.
  • Galatasaray, Hull City'ye 7 gollü maçta mağlup oldu

    2-0'dan sonra da ataklarını kesmeyen Galatasaray 35. dakikada farkı 3'e çıkardı: Emin Bayram'ın pasında ceza sahasına hareketlenen Dubois altıpasa ortasını açtı, Kaan Ayhan skoru 3-0'a getirdi.
  • Galatasaray, Hull City'ye 7 gollü maçta mağlup oldu

    45+1. dakika oynanırken sağ kanattan Allahyar'ın taşıdığı atakta altıpas içinde bomboş kalan Tetteh ilk yarının sonucunu söyledi: 3-1.
  • Galatasaray, Hull City'ye 7 gollü maçta mağlup oldu

    Devre arasında sahaya giren birkaç seyirci, güvenlik görevlilerince çıkarıldı.
  • Galatasaray, Hull City'ye 7 gollü maçta mağlup oldu

    İkinci yarıda Galatasaray'da as oyuncular kenara gelirken genç futbolcular sahaya çıktı.
  • Galatasaray, Hull City'ye 7 gollü maçta mağlup oldu

    Hull City'nin Manchester City'den transfer ettiği Liam Delap da Galatasaray'a karşı forma giydi.
  • Galatasaray, Hull City'ye 7 gollü maçta mağlup oldu

    Hull City 82'de Christie, 83'te Slater 85'te ise Estupinan ile üst üste goller bularak maçı da 4-3 kazandı.
  • Galatasaray, Hull City'ye 7 gollü maçta mağlup oldu

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