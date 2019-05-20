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Galatasaray'ı şampiyonluğa "kanat"ları taşıdı

Galatasaray'da kanatlarda görev alan Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli, sergiledikleri etkili performansla kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynadı. Onyekuru ligin geride kalan bölümünde 14 kez ağları havalandırırken, Feghouli ise 8'i sezonun ikinci yarısında olmak üzere 9 kez topu filelerle buluşturdu. Galatasaray, Onyekuru ve Feghouli'nin gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi

Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'de sezonunun bitimine bir hafta kala mutlu sona ulaşan Galatasaray'da kanat oyuncuları Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli, kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Sezon başında İngiltere'nin Everton ekibinden transfer edilen Nijeryalı futbolcu Onyekuru ile sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren Cezayirli Feghouli, özellikle ikinci yarıdaki performansıyla şampiyonluğa büyük katkı sağladı.

Galatasaray'da sol kanatta görev alan Onyekuru 30 lig maçında 14 kez ağları havalandırırken, sağ kanatta forma giyen Feghouli ise 29 karşılaşmada 9 kez topu filelerle gönderdi.

Onyekuru ve Feghouli, Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir karşısında 2-1'lik skorla şampiyonluğa ulaştıkları maçta da golleri atan isimler oldu.

ONYEKURU EN SKORER İSİM 

Galatasaray'da Henry Onyekuru, ligin geride kalan bölümünde kaydettiği 14 golle takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısındaki Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında birer, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarında da ikişer kez ağları havalandıran Onyekuru, ikinci devredeki MKE Ankaragücü karşılaşmasında 3, Antalyaspor mücadelesinde 2, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbileri ile Medipol Başakşehir müsabakasında ise birer gol attı.

Ligde gol sıralamasında Henry Onyekuru'yu, devre arasında transfer edilen Mbaye Diagne 10, Sofiane Feghouli de 9 golle takip ediyor.

FEGHOULI 2. DEVREYE DAMGA VURDU

Sofiane Feghouli, etkili performansıyla sezonunun ikinci yarısına damga vurdu.

Sezon başında oynanan TFF Süpe Kupa maçında bekleneni veremeyen Feghouli, ligin ilk yarısındaki birçok maçta teknik direktör Fatih Terim tarafından tercih edilmedi.

Mücadelesini bırakmayan ve daha sonra takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Cezayirli futbolcu, 8'i sezonun ikinci yarısında olmak üzere toplam 9 kez topu filelerle buluşturdu.

Sezonunun ilk yarısındaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında bir gol atan Feghouli, ikinci devredeki Kasımpaşa maçında 3, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Bursaspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında ise birer kez meşin yuvarlağı filelere yolladı.

GOL ATTIKLARI MAÇLARDA MAĞLUBİYET YOK

Galatasaray, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli'nin bu sezon ligde gol attığı maçlarda mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Onyekuru'nun fileleri havalandırdığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet bir beraberlik elde etti.

Galatasaray, Feghouli'nin skor ürettiği 7 müsabakadan ise 6 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.

İKİSİ DE HAT-TRICK YAPTI

Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli, bu sezon Süper Lig'de "hat-trick" yapma başarısı da gösterdi.

Onyekuru sahalarında MKE Ankaragücü ile yaptıkları maçta, Feghouli ise Kasımpaşa ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmada üçer kez topu filelerle buluşturdu.

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