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Galatasaray için flaş iddia! Icardi ve Depay...

Galatasaray için transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılılar'ın Depay ile temasa geçtiği aktarılırken Icardi için de flaş bir iddia ortaya atıldı

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  • Galatasaray için flaş iddia! Icardi ve Depay...

    Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladı. 
  • Galatasaray için flaş iddia! Icardi ve Depay...

    Bu konu ile ilgili İspanyol basınından ilginç bir iddia geldi. 
  • Galatasaray için flaş iddia! Icardi ve Depay...

    Fichajes'te yer alan habere göre; Galatasaray, Barcelona'nın devre arasında yolları ayırmayı planladığı Memphis Depay'ın menajeri ile temasa geçti. 
  • Galatasaray için flaş iddia! Icardi ve Depay...

    Sevilla, Hollandalı yıldızın yıllık 10 milyon euroluk yüksek maaşı nedeniyle bu transferden vazgeçti. 

     
  • Galatasaray için flaş iddia! Icardi ve Depay...

    Hollandalı oyuncu, yeni takımında daha fazla süre almak istiyor.
  • Galatasaray için flaş iddia! Icardi ve Depay...

    ZOR OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

    Haberin detayında Galatasaray'ın Fransa ekibi PSG'den kiraladığı Mauro Icardi ile ilgili ise şu bilgiler verildi: 
  • Galatasaray için flaş iddia! Icardi ve Depay...

    "Galatasaray forması altında iyi bir performans sergileyen Icardi, Atletico Madrid'in hedef noktasında. 
  • Galatasaray için flaş iddia! Icardi ve Depay...

    İspanyol ekibi forvetleri Joao Felix ve Cunha'nın performansından memnun değil. 

     
  • Galatasaray için flaş iddia! Icardi ve Depay...

    Atletico Madrid'in olası bir satış yapması lazım. 
  • Galatasaray için flaş iddia! Icardi ve Depay...

    Eğer bu satış yapılırsa Icardi transferi için Fransız ekibi PSG ile görüşmelere başlanacak." 
  • Galatasaray için flaş iddia! Icardi ve Depay...

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi'nin bonservisinin alınmasının zor olduğunu dile getirmişti.

     
  • Galatasaray için flaş iddia! Icardi ve Depay...

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