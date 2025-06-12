Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray ile anlaşan Leroy Sane 30 Haziran'a kadar Bayern Münih'te! - Galatasaray Haberleri

        Leroy Sane 30 Haziran'a kadar Bayern Münih'te!

        Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane'ye 30 Haziran'dan sonra kavuşacak! Galatasaray ve Bayern Münih'in, Alman yıldızın FIFA Kulüpler Dünya Kupası grup aşaması ve son 16 turunda Bayern forması giymesi için anlaştığı iddia edildi. Sane'nin, Bayern Münih çeyrek finale yükselse dahi 30 Haziran'dan sonra İstanbul'a döneceği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 18:24 Güncelleme: 12.06.2025 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sane 30 Haziran'a kadar B.Münih'te!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Leroy Sane hakkında flaş bir gelişme yaşandı. 15 Haziran'da başlayacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Bayern Münih, teknik direktör Vincent Kompany'nin özel ricası sonrası Sane'yi de ABD kampına götürme kararı aldı.

        Sky Sports'ta yer alan habere göre; Bayern Münih ve Galatasaray, Alman yıldızın FIFA Kulüpler Dünya Kupası grup aşaması ve son 16 turunda Bayern forması giymesi için anlaştı.

        Sane'nin bu gelişme üzerine, 30 Haziran'da sona erecek ilk tur maçları için cuma günü (yarın) Bayern Münih'in kamp yaptığı ABD'nin Orlando şehrine gideceği belirtildi.

        Haberde ayrıca, Bayern Münih çeyrek finale yükselse bile Sane'nin sonraki aşamalarda forma giymeyeceği ve Türkiye'ye döneceği ifade edildi.

        Bayern Münih'in Kulüpler Dünya Kupası'ndaki fikstürü şu şekilde:

        15 Haziran : Auckland City

        21 Haziran : Boca Juniors

        24 Haziran : Benfica

        28-30 Haziran : Son 16 turu

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        12 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        12 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Napoli'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
        Napoli'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!