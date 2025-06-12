Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Leroy Sane hakkında flaş bir gelişme yaşandı. 15 Haziran'da başlayacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Bayern Münih, teknik direktör Vincent Kompany'nin özel ricası sonrası Sane'yi de ABD kampına götürme kararı aldı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Bayern Münih ve Galatasaray, Alman yıldızın FIFA Kulüpler Dünya Kupası grup aşaması ve son 16 turunda Bayern forması giymesi için anlaştı.