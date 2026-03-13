Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray ile Başakşehir 36. randevuda - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray ile Başakşehir 36. randevuda

        Süper Lig'de Galatasaray ile RAMS Başakşehir, yarın 36. kez kozlarını paylaşacak. 2007-2008 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla lige yükselen Başakşehir ile başlayan rekabette oynanan 35 maçın 20'sini sarı-kırmızılı ekip, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı; 8 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Galatasaray ile Başakşehir 36. randevuda

        Galatasaray ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yarın 36. kez karşı karşıya gelecek.

        Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 35 maçtan 20'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. Karşılaşmaların 8'i beraberlikle sonuçlandı.

        Rekabette Galatasaray'ın 62 golüne, RAMS Başakşehir 39 golle cevap verdi.

        GALATASARAY'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR

        Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Başakşehir ile yaptığı 17 müsabakada rakibine ciddi üstünlük kurdu.

        Galatasaray, turuncu-lacivertlileri konuk ettiği maçların 10'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu. Sahasındaki müsabakalarda 33 gol atan Galatasaray, kalesinde 15 gol gördü.

        SON 3 İÇ SAHA MAÇINI GOL YEMEDEN KAZANDI

        Galatasaray, RAMS Başakşehir'i Süper Lig'de konuk ettiği son 3 maçı gol yemeden kazandı.

        Sarı-kırmızılı takım, turuncu-lacivertli ekiple ligde iç sahada oynadığı son 3 maçtan 2 kez 2-0, 1 kez de 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        SON 7 LİG MAÇINDA GALATASARY GALİP

        Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında son 7 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı.

        2022-2023 sezonuyla başlayan süreçte Başakşehir'i üst üste 7 kez yenen sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 18 kez havalandırırken, sadece 3 gol yedi.

        EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

        Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında deplasmandaki maçta 7-0'lık sonuçla aldı.

        Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini sahasındaki maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 yendi.

