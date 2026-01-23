Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Galatasaray ile Fatih Karagümrük 22. randevuda - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Galatasaray ile Fatih Karagümrük 22. randevuda

        Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde 22. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, rakibine karşı oynadığı 21 maçta 14 galibiyet alarak büyük üstünlük kurdu. Galatasaray, Karagümrük'e karşı son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:09 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:09
        Galatasaray ile Fatih Karagümrük 22. randevuda
        Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın 22. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım, ligde daha önce 21 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 14 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi.

        Rekabette Galatasaray 42 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 18 golle karşılık verdi.

        FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN EV SAHİPLİĞİNDEKİ MAÇLAR

        Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu.

        Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 10 lig maçında 6 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

        Galatasaray, rakibinin sahasında 22 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

        GALATASARAY, SON 8 RANDEVUDA YENİLMEDİ

        Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük ile yaptığı son 8 Süper Lig maçında mağlup olmadı.

        Kırmızı-siyahlı ekibe karşı ligdeki son yenilgisini Aralık 2020'de yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 8 mücadelede 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

        EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

        Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 1962-1963 sezonunun ikinci yarısında 5-1 ve 1983-1984 sezonunun ilk yarısında 4-0'lık skorlarla aldı.

        Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 1959-1960 sezonunun ikinci yarısında 1-0 ve 2020-2021 sezonunun ilk yarısında 2-1'lik skorla elde etti.

