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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Antalya kampı başlıyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın Antalya kampı başlıyor

        Galatasaray'ın milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Antalya'da yapacağı kamp 25 Mart Pazartesi günü (yarın) başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 11:09 Güncelleme: 24.03.2024 - 11:09
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        Galatasaray'ın Antalya kampı başlıyor
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        Süper Lig'de 30. haftayı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider tamamlayan Galatasaray, milli arayı Antalya'da geçirecek. Milli ara öncesi son maçında 17 Mart'ta Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da futbolcular 5 gün izin yaptı.

        Ligin 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında yapacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına dün başlayan Galatasaray, yarın Antalya'ya giderek kamp yapacak. Sarı-kırmızılı takım, 29 Mart Cuma gününe kadar Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde çalışacak.

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