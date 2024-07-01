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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Avusturya kampındaki maç programı belli oldu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın Avusturya kampındaki maç programı belli oldu

        Galatasaray, 11 Temmuz - 27 Temmuz tarihleri arasında katılacağı Summer Series Upper Austria'da yapacağı hazırlık maçları belli oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 20:12 Güncelleme: 01.07.2024 - 20:15
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        Galatasaray'ın hazırlık maçları belli oldu!
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        Galatasaray, 11 Temmuz - 27 Temmuz tarihleri arasında katılacağı Summer Series Upper Austria’da 5 hazırlık maçı oynayacak.

        Sarı-kırmızılı ekip turnuvanın açılış maçında 11 Temmuz Perşembe günü LASK ile TSİ 20.30’da Raiffeisen Arena’da karşı karşıya gelecek. Galatasaray, LASK ile oynayacağı maçın ardından sırasıyla Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma ile karşı karşıya gelecek.

        Summer Series Upper Austria maç programı şu şekilde:

        11 Temmuz Perşembe - 20.30

        Lask - Galatasaray (Raiffeisen Arena)

        15 Temmuz Pazartesi - 20.30

        Galatasaray - Fortuna Düsseldorf (Raiffeisen Arena)

        18 Temmuz Perşembe - 20.30

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        Galatasaray - Trencin (Raiffeisen Arena)

        24 Temmuz Çarşamba - 20.30

        Galatasaray - Lecce (Raiffeisen Arena)

        27 Temmuz Cumartesi - 20.30

        Galatasaray - Parma (Raiffeisen Arena)

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