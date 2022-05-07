Ancak kalan 3 maçını kazandırarak ayrılmak isteyen İspanyol çalıştırıcının, “Önümüzdeki maçlar sizin de geleceğinizi belirleyecek. Transfer olmak isteyen veya takımda kalmak isteyenler için belirleyici olacak. Kariyerinizi ve kulübü düşünerek hareket edin” dediği öğrenildi.