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Galatasaray'ın derbideki üçüncü yerlisi kim olacak?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Okan Buruk ilk 11'ini tamamlamakta zorlanıyor. 8+3 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle kadro tercihlerine kafa yoran Buruk, derbide üçüncü yerli olarak Berkan Kutlu'yu oynatmayı planlıyor

Galatasaray'ın derbideki üçüncü yerlisi kim olacak?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbi maçta bu akşam Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da son hazırlıklar yapıldı. Süper Lig'deki son 6 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, Kadıköy'de istediği sonucu alarak zirvedeki yerini korumaya çalışacak. Sarı-kırmızılılarda zorlu deplasman öncesi gözler de Florya'ya dönmüş durumda. Bir süredir kampta olan Galatasaray'da üçüncü yerli oyuncu hesapları yapılıyor. İşte sarı-kırmızılılarda yerli senaryoları...

İLK SENARYO: ABDÜLKERİM-EMRE TAŞDEMİR-KEREM

Galatasaray'da Okan Kocuk, forma giydiği süreçte derbi atmosferi için güven vermedi ve kaleyi Muslera'nın korumasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim ve Kerem Aktürkoğlu'nun 11'deki yeri garanti görülürken ilk senaryo Emre Taşdemir'in sahaya çıkması... Bir süredir sakatlıklardan uzak kalan ve iyileşmesinin ardından antrenmanlara çıktıktan sonra yeniden sakatlanan Emre, önceki gün takımla çalışmalara katıldı.

Patrick van Aanholt'un da forma giydiği maçlarda gerek savunmada yaptığı hatalar gerekse topla oynarkenki tercihleri, Hollandalı oyuncuyu gözden düşürdü. Buruk, Emre Taşdemir'i bir seçenek olarak düşünse de 27 yaşındaki oyuncunun adale sakatlığından çıkması ve sakatlığın nüksetme ihtimali nedeniyle bu ihtimale çok sıcak bakmıyor.

İKİNCİ SEÇENEK ABDÜLKERİM-BERKAN-KEREM

Sarı-kırmızılılarda ikinci senaryo ise son maçların yıldızı Berkan Kutlu... Hem Sivasspor hem de Ankaragücü maçlarında özellikle top rakipteyken gösterdiği performansla beğeni toplayan Berkan Kutlu, Buruk'un kafasını ciddi derece meşgul eden seçeneklerden biri.

Torreira-Oliveira tandemiyle de baskı sonrasında geriden oyun kurmakta zorlanan Galatasaray'da Buruk'un topu rakip yarı sahaya uzun paslarla taşıyarak bu bölgede baskıyla oynamayı düşündüğü öğrenildi. Berkan-Torreira ikilisinin enerjisinden faydalanabilecek olan Buruk'un derbide Berkan'ı sahaya sürmeye yakın olduğu kaydedildi.

ÜÇÜNCÜ SENARYO: ABDÜLKERİM-KEREM-BARIŞ ALPER YILMAZ

Galatasaray'daki üçüncü senaryo ise Barış Alper Yılmaz'ın 11'e dahil olması. Sarı-lacivertlilerin savunma hattını orta saha çizgisine kadar çıkarmasını hesaba katan Buruk, Barış Alper'le bu bölgeye koşular atmak ve Fenerbahçe'nin savunma dengesini bozmak istiyor.

Mauro Icardi'nin tam saha baskı yapabilecek fiziksel yeterlilikte olmaması nedeniyle takımın en ucunda Gomis'e görev vermek isteyen Buruk, Rashica'yı kural nedeniyle kenara çekerek Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürebilir.

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