Transfere durgun başlayan Emre Akbaba transferiyle harekete geçen Galatasaray'la ilgili bir iddia daha geldi. İspanya'da yayın yapan Vavel'in İngiltere muhabiri Gary Cahill'in, Galatasaray'a transfer olabileceğini öne sürdü.

Chelsea'nin direktörü Marina Granovskaia ile Galatasaray'ın dün görüşmelerde bulunduğu kaydedilen haberlerin devamında bugün başka bir idddiada bulunuldu. Premier Lig'de Newcastle United'la deplasmanda dkarşı karşıya gelen Chelsea'de maç kadrosunda bulunmayan Cahill'in, Galatasaray'la transfer görüşmeleri yaptığı için kadroya alınmadığı kaydedildi.

ESPN muhabiri Sarri'nin Garry Cahill'e, 'Benim takımımda bir stoper 20 günlük idmanla takıma giremez. Belki forvetler tamam ama stoper olmaz. Daha hazır olmalı" dediğini kaydetti.

"BİZZAT BAŞKAN İLGİLENİYOR"

Mirror'ın haberine göre ise transfer görüşmelerini bizzat Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yürütüyor. Mirror muhabiri "Galatasaray başkanı bizzat görüşmeleri üstlenmiş durumda. Gary'yi İstanbul'a götürmeye kararlı" iddiasını ortaya attı.

Cahill, Sarri'nin menajerliğe gelmesiyle gözden düşmüştü. İngiliz oyuncunun Chelsea'yle 1 sezonluk daha sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 27 lig maçına çıkan Cahill, takıma gol ve asist sağlayamadı.

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