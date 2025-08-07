Galatasaray'ın Gaziantep kadrosu belli oldu! Osimhen ve Icardi...
Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.
Galatasaray'ın, Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Victor Osimhen, Mauro Icardi, Alvaro Morata ve Derrick Köhn, kadroya dahil edilmedi.
İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK kadrosu:
Günay Güvenç, Arda Ünay, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Nicolò Zaniolo, Gabriel Sara, Roland Sallai, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Leroy Sane, Yusuf Demir, Ahmed Kutucu, Mario Lemina, Jankat Yılmaz.