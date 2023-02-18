Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan transfer cevabı!

Galatasaray'la ismi anılan Arjantinli futbolcu Angel Di Maria, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Juventus'un 35 yaşındaki yıldızı, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söylerken, transfere açık kapı bıraktı.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan transfer cevabı!

    Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Angel Di Maria, geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. 
  • Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan transfer cevabı!

    ESPN'e konuşan Arjantinli yıldız, Juventus'ta mutlu olduğunu ancak takımda kalıp kalmayacağının henüz tam olarak netleşmediğini söyledi.
  • Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan transfer cevabı!

    Di Maria, "Juventus'da mutluyum. Kulübün bu dönemde bazı sıkıntıları var. Henüz Juventus veya başka bir kulüple görüşmem olmadı. Henüz düşünme aşamasındayım. İlerde ne olacağını göreceğiz" dedi.
  • Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan transfer cevabı!

    "HAYAL GİBİYDİ"

    Dünya Kupası'nı kazanmalarıyla ilgili de konuşan 35 yaşındaki yıldız, "Tüm o anları yaşadığıma inanamadım. Sanki her şey hayalmiş gibiydi. Her şey inanılmazdı" ifadesini kullandı.
  • Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan transfer cevabı!

    "AVRUPA'DA KALMAM LAZIM"

    Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini de belirten Di Maria, "Artık bir sonraki Dünya Kupası'nı hayal etmiyorum. Bir sonraki Copa America'da oynayabileceğime inanıyorum. Mümkün olan her şeyi yaparak orada olmak istiyorum. Bu yüzden de Avrupa'da oynamaya devam etmem çok önemli" dedi.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.