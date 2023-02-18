"AVRUPA'DA KALMAM LAZIM"

Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini de belirten Di Maria, "Artık bir sonraki Dünya Kupası'nı hayal etmiyorum. Bir sonraki Copa America'da oynayabileceğime inanıyorum. Mümkün olan her şeyi yaparak orada olmak istiyorum. Bu yüzden de Avrupa'da oynamaya devam etmem çok önemli" dedi.