Christian Eriksen Manchester United'da kalıyor
Transfer döneminde ismi Galatasaray'la da anılan Christian Eriksen, sezon sonuna kadar Manchester United'da kalmaya karar verdi.
Ara transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Christian Eriksen'in Manchester United'daki geleceği belli oldu.
Sky'da yer alan habere göre, Danimarkalı yıldızın bu sezon Manchester United'da az süre alması nedeniyle Galatasaray'ın transfer listesine girdiği kaydedilirken, buna rağmen Eriksen'in ManU'da kalmaya karar verdiği belirtildi.
Deneyimli orta saha oyuncusunun, Manchester United'da sezonun geri kalanına odaklandığı aktarıldı.
Manchester United'da bu sezon 19 maçta süre bulan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Christian Eriksen'in Manchester United ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.