Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bugün Hatay’ı evinde ağırlayacak olan Galatasaray’a kupa mesaisi ilaç gibi gelecek. Yeni transferlerin yanı sıra sakatlıktan ve milli takımından dönen oyuncularını bu maçta sahaya sürmeyi planlayan teknik direktör Fatih Terim, öğrencilerinin form durumunu yükseltmeyi amaçlıyor.

Alanya deplasmanında yetersiz gördüğü Kostas Mitroglou’yu bu maçta ilk 11 başlatıp taraftarlarla buluşturmak isteyen deneyimli teknik direktör, Yunan golcünün de gol atarak moral bulmasını sağlamak istiyor. Sakatlıktan yeni dönen ve takımla henüz birlikte birkaç antrenmana çıkan Emre Akbaba’yı riske etmek istemeyen Terim, 26 yaşındaki orta sahayı ilerleyen dakikalarda oyuna alarak maç kondisyonunu artırmasını planlıyor. Milli takımından dönen Yuto Nagatomo’nun da oynayabilecek durumda olduğunu düşünen İmparator, Japon sol beki Hatay maçında oynatarak yeniden takıma ısınmasını sağlayacak.