Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;



" Galatasaray'ımız, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında FC Wil ile karşılaşacak. Zürih´teki Utogrund Stadı´nda gerçekleşecek olan mücadele, 13 Temmuz Cuma günü TSİ 16:00´da başlayacak.



Karşılaşma, güvenlik önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak."

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