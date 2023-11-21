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        Galatasaray'ın Icardi planı

        Galatasaray'da, sağlık ekibi Mauro Icardi ile yakından ilgileniyor. Arjantinli golcünün, milli ara dönüşü sakatlığını atlatmış olarak sahada yer alması hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 16:35 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:35
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        Lige verilen milli ara, Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığını atlatması için değerlendiriliyor.

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        Topuğuna darbe alan Icardi, derbi sonrasındaki 5 mücadeleye iğneyle çıktı.

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        30 yaşındaki futbolcu, bu süreçte ligde Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor'a karşı mücadele etti. Tecrübeli futbolcu, üç karşılaşmada 1 asist üretti.

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        Mauro Icardi sakatlığı sonrası, Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih'e karşı 2 maçta forma giydi.

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        Arjantinli golcü, Alman ekibine karşı da iğneyle oynadı ve 1 kez fileleri havalandırdı.

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        Galatasaray sağlık ekibi, Mauro Icardi ile özel olarak ilgileniyor.

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        30 yaşındaki futbolcunun, milli takım arası sonrası yeniden form yakalaması hedefleniyor.

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        Icardi'nin sahada olmak için istekli olduğu ve maç kaçırmak istemediği öğrenildi.

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