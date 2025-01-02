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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın ilgilendiği Issa Kabore, Benfica'dan ayrıldı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın ilgilendiği Issa Kabore, Benfica'dan ayrıldı!

        Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Issa Kabore, Benfica'dan ayrılıyor. Sarı-kırmızılılar daha önce Kabore'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istemişti

        Giriş: 02.01.2025 - 09:26 Güncelleme: 02.01.2025 - 09:26
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        G.Saray ilgileniyordu: Benfica'dan ayrıldı!
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        Galatasaray'ın devre arası transfer gündeminde yer alan isimlerden birisi olan Issa Kabore, Benfica'dan ayrılıyor.

        Portekiz basınından Record ve A Bola, Manchester City'den kiralanan Burkina Faso'lu futbolcunun kiralık sözleşmesinin feshedildiğini yazdı.

        Devre arasında İngiliz ekibine geri dönecek olan genç oyuncu, bir başka takıma kiralanacak. Genç sağ bek önceki günlerde Galatasaray'ın gündemine de gelmişti.

        Sarı-kırmızılı kulüp Elias Jelert transferinden sonra sağ bekte bir boş kurşun daha atmak istemiyor.

        Transfer listesinde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray'da Kabore'ye dair ufak şüpheler de bulunuyor.

        Manchester City'de süre verilmesi düşünülmeyen Kabore'nin yeni bir takıma kiralanacağı da öğrenildi.

        Galatasaray daha önce Kabore'yi kiralık olarak kadrosuna katmakla istemişti.

        Sarı-kırmızılı kulüp Okan Buruk'un onay vermesi halinde Kabore için satın alma opsiyonu da içeren bir teklif yapabilir.

        Benfica'da bu sezon yalnızca 7 maçta boy gösteren Kabore, 1 kez asist yaptı.

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