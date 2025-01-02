Galatasaray'ın ilgilendiği Issa Kabore, Benfica'dan ayrıldı!

Galatasaray'ın devre arası transfer gündeminde yer alan isimlerden birisi olan Issa Kabore, Benfica'dan ayrılıyor.

Portekiz basınından Record ve A Bola, Manchester City'den kiralanan Burkina Faso'lu futbolcunun kiralık sözleşmesinin feshedildiğini yazdı.

Manchester City'de süre verilmesi düşünülmeyen Kabore'nin yeni bir takıma kiralanacağı da öğrenildi.

Transfer listesinde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray'da Kabore'ye dair ufak şüpheler de bulunuyor.

Sarı-kırmızılı kulüp Elias Jelert transferinden sonra sağ bekte bir boş kurşun daha atmak istemiyor.

Devre arasında İngiliz ekibine geri dönecek olan genç oyuncu, bir başka takıma kiralanacak. Genç sağ bek önceki günlerde Galatasaray'ın gündemine de gelmişti.

Galatasaray daha önce Kabore'yi kiralık olarak kadrosuna katmakla istemişti.

Sarı-kırmızılı kulüp Okan Buruk'un onay vermesi halinde Kabore için satın alma opsiyonu da içeren bir teklif yapabilir.

Benfica'da bu sezon yalnızca 7 maçta boy gösteren Kabore, 1 kez asist yaptı.