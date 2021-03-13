Kalan haftalarda yaşanacak basit puan kayıplarının kendilerini şampiyonluktan edebileceğini oyuncularına hatırlatan Terim’in, “Önemli bir avantajı kaybettik. Önümüzdeki her maç çok kritik… Mutlaka rakiplerimiz de kalan haftalarda puan kaybedecektir. Ancak bizim de bu periyotta kazanarak ilerlememiz lazım… Özellikle geçen hafta alabileceğimiz 2 puanı sahada bıraktık. Kayseri maçında kazanma hırsınızı herkese gösterin. Bir daha hata yapmanızı istemiyorum” sözleriyle takımına uyarılarda bulunduğu kaydedildi.