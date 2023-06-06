Şarkıcı Simge Sağın, davet edilmesi üzerine şu açıklamada bulunmuştu: "Aşkın Olayım hepimizin şarkısı. Icardi ve Galatasaray camiasına da teşekkür ediyorum. Şampiyonluk kutlamaları için çok nazik bir davet aldım. Davete icabet gerekiyor. Benim de onlara bir teşekkür borcum var."