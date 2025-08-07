Galatasaray'ın lig tarihindeki performansı

Sarı-kırmızılılar, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer aldı ve 25 kez ile en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma başarısı gösterdi.

Ligdeki en kötü derecesi 2021-2022 sezonunda 13'üncülük olan Galatasaray, en farklı galibiyetlerini 8-0 ile Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı, en farklı yenilgiyi ise 6-0 ile Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Galatasaray, lig tarihinde oynadığı 2 bin 232 maçta 1284 galibiyet, 549 beraberlik, 399 yenilgi yaşarken, 3 bin 989 gol atıp, kalesinde 1963 gol gördü.

GALATASARAY'IN "EN"LERİ

Sarı-kırmızılı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

O G B M A Y Puan 2232 1284 549 399 3989 1963 3937

En iyi derecesi: Şampiyon (25 kez). 1961-1962, 1962-1963, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1986-1987, 1987-1988, 1992-1993, 1993-1994, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025.

En kötü derecesi: 13. (2021-2022)

En iyi sezonu: 2023-2024

O G B M A Y Puan 38 33 3 2 92 26 102

En kötü sezonu: 1979-1980

O G B M A Y Puan 30 8 13 9 28 26 29

En çok maç kazandığı sezon: 2023-2024 (38 maçta 33 galibiyet)

En az maç kazandığı sezon: 1979-1980 (30 maçta 8 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1966-1967 (32 maçta 17 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992'de (30 maçta 3), 2017-2018'de (34 maçta 3), 2023-2024 (38 maçta 3)