Galatasaray'ın lig tarihindeki performansı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın Gaziantep FK ile yapacağı maçla lig tarihinde 68. sezonuna girecek. İşte sarı-kırmızılıların lig tarihindeki performansı...
Sarı-kırmızılılar, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer aldı ve 25 kez ile en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma başarısı gösterdi.
Ligdeki en kötü derecesi 2021-2022 sezonunda 13'üncülük olan Galatasaray, en farklı galibiyetlerini 8-0 ile Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı, en farklı yenilgiyi ise 6-0 ile Fenerbahçe karşısında yaşadı.
Galatasaray, lig tarihinde oynadığı 2 bin 232 maçta 1284 galibiyet, 549 beraberlik, 399 yenilgi yaşarken, 3 bin 989 gol atıp, kalesinde 1963 gol gördü.
GALATASARAY'IN "EN"LERİ
Sarı-kırmızılı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:
En iyi derecesi: Şampiyon (25 kez). 1961-1962, 1962-1963, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1986-1987, 1987-1988, 1992-1993, 1993-1994, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025.
En kötü derecesi: 13. (2021-2022)
En iyi sezonu: 2023-2024
En kötü sezonu: 1979-1980
En çok maç kazandığı sezon: 2023-2024 (38 maçta 33 galibiyet)
En az maç kazandığı sezon: 1979-1980 (30 maçta 8 galibiyet)
En çok berabere kaldığı sezon: 1966-1967 (32 maçta 17 beraberlik)
En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992'de (30 maçta 3), 2017-2018'de (34 maçta 3), 2023-2024 (38 maçta 3)
Yenilmediği sezon: 1985-1986 (30 maçta namağlup)
En çok yenildiği sezon: 2010-2011 (34 maçta 16 yenilgi)
En çok gol attığı sezon: 1962-1963 (42 maçta 105 gol)
En az gol attığı sezon: 1981-1982 (32 maçta 26 gol)
En az gol yediği sezon: 1972-1973 (30 maçta 12 gol)
En çok gol yediği sezon: 2021-2022 (38 maçta 53 gol)
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (1959-1960 Altınordu, 1992-1993 MKE Ankaragücü)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe 2002-2003)
En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor 1982-1983)
En iyi gol averajı: 2023-2024 (artı 66) (92-26)
En kötü gol averajı: 2010-2011 (eksi 5) (41-46)
SEZONLARA GÖRE PERFORMANSI
Galatasaray'ın lig tarihinde sezonlara göre performansı şöyle:
Not: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.
Bu arada Süper Lig'de 1986-1987 sezonuna kadar 2 puanlı sistem uygulandı. 1987-1988 sezonundan itibaren 3 puanlı sisteme geçildi.