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Galatasaray'ın ligdeki 10 maçlık serisi bitti!

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların evindeki 10 maçlık serisi sona erdi.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Galatasaray'ın ligdeki 10 maçlık serisi bitti! - Galatasaray haberleri

    Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda mücadele ettiği Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. 
  • Galatasaray'ın ligdeki 10 maçlık serisi bitti! - Galatasaray haberleri

    Sarı-kırmızılıların maçtaki gollerini 3'te Kerem Aktürkoğlu, 45+1'de penaltıdan Sergio Oliveira ve 80'de Sacha Boey kaydetti.
  • Galatasaray'ın ligdeki 10 maçlık serisi bitti! - Galatasaray haberleri

    Karagümrük'ün gollerini ise 18'de Diagne ve 26 ile 30'da Borini attı.
  • Galatasaray'ın ligdeki 10 maçlık serisi bitti! - Galatasaray haberleri

    Ligde puanını 70'e yükselten Okan Buruk'un öğrencileri, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.
  • Galatasaray'ın ligdeki 10 maçlık serisi bitti! - Galatasaray haberleri

    Orta sıralarda yer alan Pirlo'nun ekibi Karagümrük ise puanını 41'e yükseltti.
  • Galatasaray'ın ligdeki 10 maçlık serisi bitti! - Galatasaray haberleri

    Sarı-kırmızılılar böylece ligde sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü ve 14’e çıkardı. 
  • Galatasaray'ın ligdeki 10 maçlık serisi bitti! - Galatasaray haberleri

    Aslan bu maçla birlikte Süper Lig'de bu sezon evinde 15. karşılaşmasına çıktı. 
  • Galatasaray'ın ligdeki 10 maçlık serisi bitti! - Galatasaray haberleri

    Galatasaray söz konusu müsabakalarda 12 galibiyet alırken, 1 kez de kaybetti. 2 maç da berabere sona erdi.
  • Galatasaray'ın ligdeki 10 maçlık serisi bitti! - Galatasaray haberleri

    Sarı-kırmızılılar, evinde ligde bu sezon sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenildi.
  • Galatasaray'ın ligdeki 10 maçlık serisi bitti! - Galatasaray haberleri

    10 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

    Galatasaray, Karagümrük karşısında elde ettiği beraberlikle Nef Stadyumu'nda ligde 10 maç sonra puan kaybetti. 
  • Galatasaray'ın ligdeki 10 maçlık serisi bitti! - Galatasaray haberleri

    Sarı-kırmızılılar, evindeki son lig beraberliğini 23 Ekim 2022'de 2-2'lik skorla Alanyaspor karşısında almıştı.
  • Galatasaray'ın ligdeki 10 maçlık serisi bitti! - Galatasaray haberleri
  • Galatasaray'ın ligdeki 10 maçlık serisi bitti! - Galatasaray haberleri

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