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Galatasaray'ın Lucas Torreira planı şekilleniyor!

Galatasaray'da gösterdiği performans ile dikkatleri yeniden çeken Lucas Torreira kariyerine İtalya'da devam etmek isterken Milan, sarı-kırmızılıların 15 milyon Euro'luk talebini karşılamaya ikna olmuş durumda. Galatasaray, yaz aylarında gerçekleşebilecek Lucas Torreira satışı için de kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar bu bölgeye fiziksel olarak daha iri ve bonservis yatırımının karşılığını alabilecek oyuncu transfer etmek istiyor

Galatasaray'ın Lucas Torreira planı şekilleniyor!

Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek adına çalışmalar başlamış durumda. Lucas Torreira'nın Milan ile sezon sonu için söz kesmesi, sarı-kırmızılıları harekete geçirdi.

Galatasaray, tecrübeli orta sahayı 15 milyon Euro'dan aşağı bir rakama bırakmayı düşünmezken Milan'ın bu meblağı ödemeyi kabul ettiği de belirtiliyor. Bu bölge için kolları sıvayan sarı-kırmızılıların yol haritası da yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

FİZİKSEL AÇIDAN DAHA FARKLI BİR PROFİL HEDEFLENİYOR

Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira'dan sonra bu bölgeye fiziksel açıdan daha uzun ve kalıplı bir oyuncu transfer etmek istiyor. Okan Buruk'un raporları doğrultusunda bu bölgede alan kaplayacak oyunculara bakan Galatasaray'ın diğer bir kriteri ise bonservis yatırımının geri dönüşünü alabilmek...

AMAÇ BONSERVİS YATIRIMININ KARŞILIĞINI GERİ ALABİLMEK

Son dönemde cazibe merkezi haline gelen Galatasaray, bu bölgeye yaşça genç ancak tecrübesi yüksek oyuncular arıyor. Sarı-kırmızılılar, Galatasaray kariyerinin ardından satışı zorlaşacak yaş aralığında oyuncu transfer etmeye sıcak bakmıyor.

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