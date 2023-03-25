Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek adına çalışmalar başlamış durumda. Lucas Torreira'nın Milan ile sezon sonu için söz kesmesi, sarı-kırmızılıları harekete geçirdi.

Galatasaray, tecrübeli orta sahayı 15 milyon Euro'dan aşağı bir rakama bırakmayı düşünmezken Milan'ın bu meblağı ödemeyi kabul ettiği de belirtiliyor. Bu bölge için kolları sıvayan sarı-kırmızılıların yol haritası da yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.