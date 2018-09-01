Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'na düşen Galatasaray'a ilk torbadan Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova çıkmıştı. Geçtiğimiz sezon Rusya Premier Ligi'ni şampiyonlukla noktalayan Lokomotiv Moskova'da şu an ciddi bir kriz yaşanıyor. Rus temsilcisindeki sorunun temelinde ise Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes yatıyor.

Fanatik'in haberine göre; Antrenmanlarda bilerek kötü performans sergilediği ve kulüple yollarını ayırabileceği iddia edilen Portekizli oyuncunun durumuyla ilgili menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Yaz transfer döneminde adı Beşiktaş için de geçen 32 yaşındaki 10 numaranın menajeri Paulo Barbosa, oyuncusuyla ilgili gündem yaratan açıklamar yaptı. İşte Barbosa'nın sözleri:

"Geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova şampiyon oldu ve Manu da çok iyi oynadı. Fernandes takımın en iyisi olarak gösteriliyordu ve yeni kontrat görüşmelerimiz de nisan ayında başladı. Sportif direktör Erik Stoffelshaus ile Frankfurt'ta buluştuk. Ancak yaptığı teklif adeta bir ceza gibiydi. Oyuncumun maaşında %40 indirime gitmesini istiyordu. Bu durum Manuel'i de doğal olarak hayal kırıklığına uğrattı. Bir oyuncunun maaşında bu kadar kesinti isteniyorsa bu, onun kulüpte istenmediğini ve beğenilmediğini gösterir. Erik'le yaptığımız bu görüşmeden sonra ona karşı bir teklif sundum. Oyuncunun maaşının sabit kalması ve takımda düzenli olarak oynaması koşuluyla bir yıllık yeni kontrat istedim. Ancak Erik bu tekliften sonra ortalıktan kayboldu. Biz de bunun üzerine başkan Ilya Hercus ile görüştük. İkinci görüşmemizde Erik de vardı ve Manuel'i antrenmanlarda ve maçlarda kötü oynamakla suçladı. Hiçbir antrenmanı izlemeden böyle bir kanıya nasıl vardığını aklım almıyor. Zaten Manuel'in sahadaki performansı da tersini söylüyor. Üstelik bugüne dek antrenöründen de hiçbir şikayet duymadım.

Anladığım kadarıyla sportif direktör Fernandes'in sözleşmesinin uzatılmasına karşı ancak bu konuda suçu oyuncunun üzerine yıkmak istiyor. Yoksa bu ilginç iddiaların, maaştaki indirim talebinin ve görüşmelerin sürekli ertelenmesinin başka ne gibi bir izahı olabilir? Manuel sözleşmesinde herhangi bir iyileştirme istemiyor. Yalnızca mevcut şartlarla yeni kontrat talep ediyor. Ancak tüm bu yapılanlar, artık kendisine ihtiyaç duyulmadığını gösteriyor.

Eğer kulüp Manuel'i istemiyorsa biz de buna göre bir karar almak için hazırız. Başkana oyuncumla kontrat uzatmayacaklarsa Manuel'le ayrılık şartlarını görüşmeleri gerektiğini söyledim. Bu hem kulüp hem de oyuncu için en iyi olanı."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ