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Bu sezon itibariyle Devler Ligi’nde yer alan 32 takım ciddi bir kazanç elde edecek. 2018-19 sezonuyla beraber Şampiyonlar Ligi’ne katılım parası 12.7 milyon euro'dan 15.25 milyon euro'ya çıkarıldı, 2.55’lik bir fark yani yüzde 20’lik bir fark geldi.