Şampiyonlar Ligi macerasına bugün Lokomotiv Moskova maçı ile başlayacak olan Galatasaray, organizasyondan çok ciddi bir gelir sağlayacak. Turnuvaya katıldığı için kasasını dolduran Cimbom, galibiyet ve beraberlik başına da para alacak. İşte rakamlar...
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Skorer'in haberine göre; Şampiyonlar Ligi’nde 2017-18 sezonu resmen başlarken, dev turnuvada yeni sezon farklı bir ekonomik yapıyla dikkat çekiyor.
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UEFA’nın aldığı kararlar ve düzenlemeler sonrası takımlara verilecek paralarda ciddi bir artış yaşandı. Sunulan raporda 2017-18 sezonu ile 2018-19 sezonu arasındaki gelir farkları öne çıkıyor.
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Bu sezon itibariyle Devler Ligi’nde yer alan 32 takım ciddi bir kazanç elde edecek. 2018-19 sezonuyla beraber Şampiyonlar Ligi’ne katılım parası 12.7 milyon euro'dan 15.25 milyon euro'ya çıkarıldı, 2.55’lik bir fark yani yüzde 20’lik bir fark geldi.
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Gruplardaki takımlara ayakbastı parasıyla beraber 7.2 milyon euro'luk bir artışla 16.2 milyon euro dağıtılacak. Son 16 turuna kalan takımlar 9.5 milyon euro alıp 3.5 milyon euro'luk bir artış alacak.
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Çeyrek final, 6.5’tan 10.5 milyon euro'ya, yarı final 7.5 milyon euro'dan 12 milyon euro'ya, final geliri 11 milyon euro'dan 15 milyon euro'ya ve şampiyonluk ise 15.5’tan 19 milyon euro'ya artırıldı.
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Minimum olarak hesaplanan bu gelirlerde şampiyon olan takım 2018-19 sezonunu 67.2 milyon euro ile kapatacak. Geçen sezon şampiyon olan takımı 44.2 milyon euro elde etmişti.
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Maksimum olarak hesaplandığında da gelirler daha da yükseliyor, 82.5 milyon euro'ya çıkıyor.
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Şampiyonlar Ligi’nde 2017-18 ile 2018-19 sezonu gelirleri karşılaştırıldığında ortaya çıkan farklar dikkat çekiyor. Buna göre maksimum puan ve galibiyetlerle şampiyon olan takım, 57.2 milyon euro'luk gelirden 82.5 milyon euro'ya yükseliyor.
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Aradaki 25.3 milyon euro'luk farkla yüzde 44’lük bir oran göze çarpıyor. Diğer aşamalardaki farklar da bir hayli öne çıkıyor. Özellikle grup aşamasında yüzde 80’e varan bir fark bulunuyor.
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Geçen sezon 9 milyon euro olan grup aşaması geliri bir anda 16.2 milyon euro'ya çıkıyor.
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2017-18 sezonu ile 2018-19 sezonu arasındaki gelir farkı hesaplandığında ilginç rakamlar da çıkıyor. Tüm aşamalardaki farklar ortaya çıktığında, 22.7 milyon euro rakamına erişiliyor.
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Şampiyonlar Ligi’ne 2 yıl aradan sonra geri dönen Galatasaray henüz resmi maça çıkmadan ciddi bir gelir elde ediyor. Katılım parası olarak 15.25 milyon euro alacak olan Aslan, grup aşaması için de minimum 16.2 milyon euro'yu garanti altına alıyor.
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Buna göre, sarı-kırmızılılar grup aşamasını geçemese bile toplamda 31.45 milyon euro'yu kazanmış olacak.
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UEFA’nın belirlediği yeni ekonomik sistemde galibiyet ve beraberlik primleri de artmış bulunuyor. Buna göre, temsilcimiz Galatasaray, alacağı bir galibiyet için 2.7 milyon euro'yu kasasına koyacak.
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1.5 milyon euro'dan 1.2 milyon euro'luk artışla bu noktaya gelen son durumda, beraberliğe de 900 bin euro verilecek.
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