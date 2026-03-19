Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi karnesi

LİG AŞAMASINDA 10 PUANLA 20. OLDU

Galatasaray, ilk maçta Almanya'da Eintracht Frankfurt'a 5-2 gibi farklı bir skorla yenildikten sonra üst üste galibiyetler elde etti. Aslan bu süreçte Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı da 3-0 mağlup ederek 9 puan topladı. İstanbul'da Union Saint-Gilloise'e, Monaco'ya da deplasmanda 1-0'lık skorlarla mağlup olan Cimbom, Atletico Madrid ile ise sahasında 1-1 berabere kaldı. Okan Buruk'un öğrencileri son müsabakada ise İngiltere'de Manchester City'ye 2-0 yenildi.

Sarı-kırmızılılar böylece lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puan ve averajla 20. sırada tamamladı.