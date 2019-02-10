Galatasaray'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

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İlerleyen bölümlerde Emre’yi alabileceği öğrenilen Terim’in, geçen haftaki kötü performansıyla eleştirilen Younes Belhanda’nın yerine ilerleyen haftalarda Emre’yi ilk 11’e monte etmeyi amaçlıyor. Tecrübeli çalıştırıcının orta sahadaki forma rekabetinin artması için de Emre’nin tam olarak hazır olmasını beklediği bildirildi.