Galatasaray'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasın bu akşam Trabzonspor’u ağırlayacak. Süper Lig’de 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 36 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 44 puanlı lider Medipol Başakşehir’in 8 puan arkasında 2. sırada bulunuyor. Galatasaray, 33 puanla 5. sıradaki Karadeniz temsilcisini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 99 gün sonra Türk Telekom Stadı’nda bir lig maçında takımının başında olacak. Ligin 11. haftasında 2 Kasım 2018’de iç sahada oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra Fatih Terim’e 10 maç ceza verilmişti.
Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu cezaları nedeniyle Trabzonspor’a karşı süre alamayacak. Süper Lig’in 20. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sarı kart gören futbolcular Fernando Reges ve Sinan Gümüş, cezalı duruma düştü. İki futbolcu da Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.
Galatasaray’da sarı kart sınırında bulunan Mariano Filho ise Trabzonspor maçında kart görmesi durumunda 22. haftadaki Kasımpaşa müsabakası öncesi cezalı duruma düşecek.
"YETİŞ EMRE"
Uzun süreli sakatlığının ardından geçtiğimiz günlerde yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayıp, Hatay maçının da kadrosuna alınan Emre Akbaba, formasına kavuşmak için gün sayıyor.
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Hatayspor karşılaşmasında riske edilmeyen 27 yaşındaki orta sahanın tam olarak hazır hale gelmesini bekleyen teknik direktör Fatih Terim, Trabzon önünde de öğrencisini yedek soyunduracak.
İlerleyen bölümlerde Emre’yi alabileceği öğrenilen Terim’in, geçen haftaki kötü performansıyla eleştirilen Younes Belhanda’nın yerine ilerleyen haftalarda Emre’yi ilk 11’e monte etmeyi amaçlıyor. Tecrübeli çalıştırıcının orta sahadaki forma rekabetinin artması için de Emre’nin tam olarak hazır olmasını beklediği bildirildi.
Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında sahada şu 11'le olması bekleniyor:
Fernando Muslera
Martin Linnes
Christian Luyindama
Marcao
Yuto Nagatomo
Ryan Donk
Badou Ndiaye
Younes Belhanda
Sofiane Feghouli
Henry Onyekuru
Mbaye Diagne
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