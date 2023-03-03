Bu bağlamda hareket eden İtalyan devinin kadrosuna genç ve yetenekli isimleri katmak için harekete geçtiği ifade edildi. Juve'nin radına ise Galatasaray'ın Roma'dan satın aldığı Nicolo Zaniolo girdi. Haberde Sassuolo orta sahası Davide Frattesi'nin yanı sıra daha önce girişimde bulunulan ancak kadroya katılamayan Nicolo Zaniolo'nun da olduğu aktarıldı.