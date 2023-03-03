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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'ın transfer planı: 100 milyon Euro!

Devre arasında yıldızlarına gelen transfer tekliflerini geri çeviren Galatasaray yaz aylarında ise ayrılıklara sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılılar birçok kulübün radarında olan yıldızlarının bonservis bedellerini de belirledi. İşte Galatasaray'ın 100 milyon Euro'luk planı

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  • Devre arasında Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendiren Galatasaray diğer yandan gelecek sezonun kadrosu için de çalışmalarını sürdürüyor. Yakın gelecekte yurt içindeki kupalara ambargo koymak isteyen Galatasaray'ın kadrosundaki yıldızlara ise teklif yağıyor.

     
  • Galatasaray'ın transfer planı: 100 milyon Euro!

    Sarı-kırmızılılarda gösterdikleri performansla Avrupa'nın radarına giren Victor Nelsson, Sacha Boey, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra yeni transfer Nicolo Zaniolo'nun adı da şimdiden transferde anılıyor.

     
  • Galatasaray'ın transfer planı: 100 milyon Euro!

    DEVRE ARASINDA İZİN VERİLMEDİ!

    Galatasaray'ın üç yıldızına devre arasında transfer teklifi gelirken şampiyonluk yarışında ilk 11 değişikliğinin zarar vereceğini düşünen Okan Buruk, oyuncuların satılmasını istememişti.

     
  • Galatasaray'ın transfer planı: 100 milyon Euro!

    Şampiyonluk durumunda gelecek tekliflerin artabileceğini düşünen ve ilk hedefin ligde zafer olduğunu düşünen Galatasaray yönetimi teklifleri geri çevirme kararı almıştı.
  • Galatasaray'ın transfer planı: 100 milyon Euro!

    Sacha Boey, Victor Nelsson ve Lucas Torreira'ya gelen teklifleri geri çeviren Galatasaray, yazın bu oyuncuların değerinin ve taliplerinin daha da artacağını düşünüyor.
  • Galatasaray'ın transfer planı: 100 milyon Euro!

    SACHA BOEY'İN VİZE BEDELİ: 15 MİLYON EURO

    Sarı-kırmızılı idareciler, bu oyuncuların ayrılık vizesi bonservis bedellerini de belirlemiş durumda. 

     
  • Galatasaray'ın transfer planı: 100 milyon Euro!

    Bu sezon gösterdiği performansla büyük bir çıkış yakalayan Sacha Boey için 15 milyon Euro isteniyor.
  • Galatasaray'ın transfer planı: 100 milyon Euro!

    Devre arasında Sporting ve Udinese başta olmak üzere çift haneli teklifler alan başarılı futbolcu 15 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakılmayacak.
  • Galatasaray'ın transfer planı: 100 milyon Euro!

    NELSSON'U İSTEYEN SERBEST KALMASINI ÖDER!

    Geçen yaz Sevilla'nın transfer etmek istediği Victor Nelsson için de karar belli oldu. Sarı-kırmızılıların yeni sözleşme imzaladığı Danimarkalı savunmacı Avrupa'nın gözdelerinden biri.
  • Galatasaray'ın transfer planı: 100 milyon Euro!

    İstikrarlı performansını sürdüren genç savunmacı için devre arasında da teklifler alan Galatasaray yönetimi, Victor Nelsson'u serbest kalma bedelini ödemeyen kulüple masaya oturmama kararı aldı.
  • Galatasaray'ın transfer planı: 100 milyon Euro!

    Sarı-kırmızılılar Nelsson'u transfer ettiğinde serbest kalma bedelini 25 milyon Euro olarak belirlerken yeni sözleşmede de bu bedele bağlı kalındı. Victor Nelsson, İspanya La liga takımlarından Sevilla ve Atletico Madrid'in takibinde.
  • Galatasaray'ın transfer planı: 100 milyon Euro!

    LUCAS TORREIRA'NIN ÇIKIŞ BEDELİ 15 MİLYON EURO

    Bu sezon başında 6 milyon Euro'ya Arsenal'dan alınan Lucas Torreira da İtalyan takımlarının gündeminde. 
  • Galatasaray'ın transfer planı: 100 milyon Euro!

    Galatasaray yönetimi 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan Lucas Torreira'yı 15 milyon Euro'dan aşağı satmayı düşünmüyor. Diğer yandan Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre Uruguaylı orta saha oyuncusunun menajeri Pablo Bentancur, Milan ile 4 yıllığına anlaştı.
  • Galatasaray'ın transfer planı: 100 milyon Euro!

    Süper Lig'in kalitesini yeterli bulmayan 27 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası sonrası takımdan ayrılma kararı almıştı. 
  • Galatasaray'ın transfer planı: 100 milyon Euro!

    Galatasaray yönetimi oyuncunun yazın ayrılığına yeşil ışık yakarken Milan'ın 15 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduğu belirtildi.

     
  • Galatasaray'ın transfer planı: 100 milyon Euro!

    KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN HEDEF 10 MİLYON EURO

    Galatasaray sözleşmesini Haziran 2026'ya kadar uzattığı Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedelini de belirledi. 

     
  • Galatasaray'ın transfer planı: 100 milyon Euro!

    Sezona kötü başlasa da sonrasında toparlanan ve eski günlerine dönen milli futbolcu yeniden Avrupa'nın gündemine gelirken sarı-kırmızılılar Avrupa hayali bulunan Kerem'e zorluk çıkarmayı düşünmüyor.
  • Galatasaray'ın transfer planı: 100 milyon Euro!

    Diğer yandan hem yerli pasaportu hem de gol yollarındaki istikrarıyla çok değerli olan Kerem Aktürkoğlu'nu 10 milyon Euro'nun altında bırakmayı da istemiyor. 

     
  • Galatasaray'ın transfer planı: 100 milyon Euro!

    ZANIOLO PİYANGOSU: 35 MİLYON EURO

    İtalya'da kötü günler geçiren Juventus, Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'yu radarına aldı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Serie A'da beklenmedik bir sezon geçiren Juventus'un yaz transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladığı belirtildi.
  • Galatasaray'ın transfer planı: 100 milyon Euro!

    Bu bağlamda hareket eden İtalyan devinin kadrosuna genç ve yetenekli isimleri katmak için harekete geçtiği ifade edildi. Juve'nin radına ise Galatasaray'ın Roma'dan satın aldığı Nicolo Zaniolo girdi. Haberde Sassuolo orta sahası Davide Frattesi'nin yanı sıra daha önce girişimde bulunulan ancak kadroya katılamayan Nicolo Zaniolo'nun da olduğu aktarıldı.
  • Galatasaray'ın transfer planı: 100 milyon Euro!

    35 milyon Euro serbest kalma maddesinin olduğu hatırlatılan oyuncu için Juventus'un yaz transfer döneminde hamle yapmasının beklendiği de yazıldı. Bir başka İtalyan devi Milan'ın da Galatasaray'ın genç yıldızıyla ilgilendiği biliniyordu. 
  • Galatasaray'ın transfer planı: 100 milyon Euro!

    Büyük bir potansiyeli olduğu bilinen Zaniolo için İtalyanlar yaz transfer döneminde ciddi bir yarışa girecek gibi görünürken Galatasaray, Zaniolo'yu 35 milyon Euro'dan aşağı bir teklife bırakmayı düşünmüyor. 

     

 

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