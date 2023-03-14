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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'ın üç yıldızına 60 milyon Euro!

Kasımpaşa'yı da devirerek galibiyet serisini 14 maça çıkaran Galatasaray'ın yıldızları Avrupa'nın gündeminden düşmüyor! İtalyan basını, sarı-kırmızılıların üç ismi için 60 milyon Euro'nun gözden çıkarıldığını öne sürdü!

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  • Süper Lig'in lideri Galatasaray 14 maçlık tarihi serisiyle Avrupa'nın gündemine gelirken sarı-kırmızılıların yıldızları da ilgiyi üzerinde tutmaya devam ediyor.
  • Galatasaray'a servet geliyor! Icardi, Torreira ve Zaniolo için 60 milyon euro... - Galatasaray transfer haberleri

    Şampiyonluk yolundaki kritik virajları bir bir dönen Galatasaray'da hemen hemen her hafta farklı bir yıldız ön plana çıkarken Avrupa basınından da transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.
  • Galatasaray'a servet geliyor! Icardi, Torreira ve Zaniolo için 60 milyon euro... - Galatasaray transfer haberleri

    Sarı-kırmızılıların birçok oyuncusuna teklifler bulunduğu Başkan Dursun Özbek tarafından da dile getirilirken İtalyan basınına göre bu isimlerin başında üç yıldız bulunuyor. 
  • Galatasaray'a servet geliyor! Icardi, Torreira ve Zaniolo için 60 milyon euro... - Galatasaray transfer haberleri

    İtalya'da çıkan haberlere göre İtalyan devi Milan, Galatasaray'ın üç futbolcusu için kolları sıvamış durumda. 
  • Galatasaray'a servet geliyor! Icardi, Torreira ve Zaniolo için 60 milyon euro... - Galatasaray transfer haberleri

    İddialara göre kırmızı-siyahlılar, Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Nicolo Zaniolo ile yakından ilgileniyor.
  • Galatasaray'a servet geliyor! Icardi, Torreira ve Zaniolo için 60 milyon euro... - Galatasaray transfer haberleri

    Habere göre Milan, ikisi Galatasaray'ın futbolcusu olan üç Aslan için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor ve hesaplarını da buna göre yapıyor.
  • Galatasaray'a servet geliyor! Icardi, Torreira ve Zaniolo için 60 milyon euro... - Galatasaray transfer haberleri

    İtalyan basınındaki haberde şu ifadelere yer verildi: Milan'ın yaz transfer dönemi geçen sezondan daha farklı olacak. Aslında çalışmalara şimdiden başladılar.
  • Galatasaray'a servet geliyor! Icardi, Torreira ve Zaniolo için 60 milyon euro... - Galatasaray transfer haberleri

    Kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilere göre; takımın omurgasını oluşturacak isimler üzerinde duruluyor. Tabii her şey değişebilir ama gelişmeler Şampiyonlar Ligi gelirine göre hesaplanıyor.

     
  • Galatasaray'a servet geliyor! Icardi, Torreira ve Zaniolo için 60 milyon euro... - Galatasaray transfer haberleri

    Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hesaplayan Milan, kasasına ilk etapta 70 milyon euro para koyacak ve bu gelirin büyük bir kısmı transferler için harcayacak. Bu nedenle hareketli bir dönem geçirecek. Öncelikli hedef orta saha...
  • Galatasaray'a servet geliyor! Icardi, Torreira ve Zaniolo için 60 milyon euro... - Galatasaray transfer haberleri

    İLK HEDEF LUCAS TORREIRA

    Milan, takımı güçlendirmek için 60 milyon euroyu kasasından çıkaracak. Bu paranın 15 milyon eurosuyla ise Galatasaray'dan Lucas Torreira'yı almayı planlıyor. Alınacak diğer iki oyuncu da yine Galatasaray'dan... 
  • Galatasaray'a servet geliyor! Icardi, Torreira ve Zaniolo için 60 milyon euro... - Galatasaray transfer haberleri

    Bunlardan biri bilindiği gibi Nicolo Zaniolo... 35 milyon euro serbest kalma bedeli var. Milano ekibi, forvete de takviye yapacak ve öncelikli hedeflerden biri yine Galatasaray'da oynayan Mauro Icardi. 
  • Galatasaray'a servet geliyor! Icardi, Torreira ve Zaniolo için 60 milyon euro... - Galatasaray transfer haberleri

    Eğer bu üç oyuncu da transfer edilirse Milan oldukça güçlü bir hale gelecek. Ancak başka takviyeler de olacaktır. Olası oyuncu satışından elde edilecek gelirlerle kadro daha da güçlü hale gelebilir.
  • Galatasaray'a servet geliyor! Icardi, Torreira ve Zaniolo için 60 milyon euro... - Galatasaray transfer haberleri

    NELSSON İÇİN DE REKABET VAR!

    Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı paylaşılamıyor... İtalyan basını, genç stoper için Serie A ekipleri Milan ve Atalanta'nın yakın takipte olduğunu yazdı. 
  • Galatasaray'a servet geliyor! Icardi, Torreira ve Zaniolo için 60 milyon euro... - Galatasaray transfer haberleri

    İki takımın da Şampiyonlar Ligi mücadelesi verdiği ve gelecek yıl Düşler Arenası'na katılmaları halinde Nelsson'u transfer etmek istedikleri belirtildi. Galatasaray'a geçen sezon başında gelen Danimarkalı stoperin serbest kalma bedeli ise 25 milyon euro. 

     
  • Galatasaray'a servet geliyor! Icardi, Torreira ve Zaniolo için 60 milyon euro... - Galatasaray transfer haberleri

    Sarı-Kırmızılılar, bu miktarın altında bir rakama Victor Nelsson'u bırakmak istemiyor.

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