Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor kimdir, kaç yaşındadır? soruları futbolseverler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Danimarka’nın Farum merkezli futbol kulübü FC Nordsjælland takımında sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Emre Mor, Alman ekibi Borussia Dortmund'ta transfer olmuş ve isteneni veremeyince 12.5 milyon Euro karşılığında Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu. Galatasaray, Emre Mor transferinin tamamlandığını bugün duyurdu. İşte Emre Mor'un hayatı...

EMRE MOR KİMDİR?

24 Temmuz 1997 yılında Brønshøj, Danimarka‘da Makedonya asıllı anne ile Uşaklı Türk bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Futbol kariyerine Danimarka’nın Lyngby FK takımında başladı. 2013 yılında bir antrenman sırasında ayağı kırılan Emre Mor bir daha futbol oynayamayacağı korkusuyla kendisine çok daha iyi bakmış ve uzun bir süre ayağında 2 kiloluk ağırlıklarla dolaşarak kendisini güçlendirmiştir. 2015 yılının Ocak ayında Lyngby kulübü tarafından yeteneğinin yetersiz olduğu gerekçesiyle kulüpten ayrılmak durumunda kaldı. Bonservissiz olarak Danimarka’nın Farum merkezli futbol kulübü FC Nordsjælland takımı ile anlaştı.

2015 yılında Nordsjælland ile ilk profesyonel sözleşmesine imza attı. 17 Mayıs 2016 yılında annesi ve menajeri ile birlikte Kopenhag Türk Büyükelçiliğine giderek Türk Vatandaşı olduğunu ispat eden nüfus cüzdanını Konsolos Mustafa Güneş'ten almıştır. 2016 sezonunda 13 maça çıkıp 2 gol attı. 2016 ‘da Borussia Dortmund'a transfer oldu ancak Alman devinde isteneni veremeyince 2017’de 12.5 milyon Euro karşılığında Celta Vigo'ya transferi gerçekleşti.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Emre, Danimarka'nın genç millî takımlarıyla ile toplamda 22 maça çıkıp 3 de gol atmayı başardı. Ayrıca, Emre Mor'un Türkiye Milli Takımı'nı tercih etmesi için Fatih Terim sık sık Emre Mor'un babası ile görüşmüş ve babasının hapishanede ıslak imzası alınarak Emre Mor milli takıma kazandırılmıştır. Mart ayında Türkiye U-21 takımıyla ilk maçına çıktı.

Mayıs 2016'da Fatih Terim tarafından Fransa'da düzenlenen EURO 2016 aday kadrosuna çağrıldı. 29 Mayıs 2015'te Karadağ ile oynanan hazırlık maçında ilk kez sahaya çıktı. 2 gün sonra ise turnuvaya giden kadroda olacağı açıklandı. 12 Haziran 2016'da Hırvatistan ile oynanan maçta 69. dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna girerek ilk resmi maçına çıktı ve Türkiye'nin Avrupa şampiyonalarında forma giymiş en genç futbolcusu oldu. 21 Haziran 2016'da oynanan Çek Cumhuriyeti maçında ise ilk 11 başlayan futbolcu, ilk golün asistini yaptı. 27 Mart 2017 tarihinde Moldova ile oynanan hazırlık maçında millî takımdaki ilk golünü kaydetmiştir.