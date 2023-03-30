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Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış!

Galatasaray'ın yıldızları Sacha Boey ve Lucas Torreira'ya teklif gelmeye devam ediyor! İtalyanlar iki yıldızın da peşine düşmüş durumda

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  • Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış!

    Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey için Avrupa'dan talipler her geçen gün artıyor.
  • Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış!

    İtalya'dan Tuttomercato'da yer alan habere göre, Milan'ın Boey'u yakından takip ettiği aktarıldı.

     

     
  • Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış!

    Milan'ın, Barcelona'dan kiraladığı Sergino Dest'in bonservisini almayı düşünmediği kaydedildi. 

     
  • Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış!

    Boey'un da İtalyan ekibinde Dest'in yerini alabileceği öne sürüldü.

     

     
  • Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış!

    Haberde ayrıca, Arsenal'in de Sacha Boey için ilgisinin olduğu hatırlatıldı.

     
  • Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış!

    Fransız basını da, daha önce Boey için Marsilya ve Lyon gibi ekiplerin istekli olduğunu sayfalarına taşımıştı. 

     

     
  • Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış!

    Boey'un adı ayrıca Aston Villa ve Udinese gibi ekiplerle de anılmıştı.

     
  • Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış!

    Galatasaray'da bu sezon 23 maça çıkan Sacha Boey, 2 asist yaptı.

     

     
  • Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış!

    22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
  • Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış!

    İNGİLİZ BASINI DUYURDU: TORREIRA, MILAN'A

    Lucas Torreira, gelecek sezon Galatasaray'da yer almayabilir. 
  • Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış!

    27 yaşındaki orta saha oyuncusu sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin transfer listesine girmeyi başardı.
  • Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış!

    Daily Cannon'un haberine göre, sarı kırmızılı futbolcunun menajeri, AC Milan'ın oyuncuyla ilgilendiğini Galatasaray'a iletti.
  • Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış!

    Torreira'nın ocak ayında ayrılmak istediğine dair haberler yer almıştı. Uruguaylı oyuncu sezon sonu Türkiye kariyerine son verip yeniden İtalya'da forma giyebilir. 
  • Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış!

    Haberde isim verilmese de Galatasaray'ın Lucas Torreira'nın alternatifini çoktan bulduğu ileri sürüldü. 
  • Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış!

    27 yaşındaki orta saha bu sezon Galatasaray forması giydiği 23 resmi maçta 1 asistlik katkı sağladı.
  • Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış!

    Uruguaylı futbolcunun, sarı-kırmızılılar ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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