Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından cuma günü Kasımpaşa’yla karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçla birlikte zorlu bir periyoda girecek. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Paşa’nın ardından Belçika’ya giderek Club Brugge’la Devler Ligi’nde çarpışacak olan Aslan, İstanbul’a döndükten 3 gün sonra Malatya’ya giderek Yeni Malatya’yla karşılaşacak. Ertesi hafta Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar, derbiden 3 gün sonra evinde PSG’yi ağırlayacak. 4 gün ardından ise Ankara’ya geçerek Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Cimbom, 23 günde 6 mücadele oynayacak.

İŞTE ASLAN'IN ZORLU FİKSTÜRÜ:

13 Eylül - Kasımpaşa

18 Eylül - Club Brugge (d)

22 Eylül - Yeni Malatya (d)

28 Eylül - Fenerbahçe

1 Ekim - PSG

5 Ekim - Gençlerbirliği