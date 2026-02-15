Galatasaray, Juventus maçı hazırlıklarına devam etti

Meclis'te neden arbede oldu? Meclis'teki kavganın perde arkası? Özgür Özel'den Gürlek'e tepki. CHP neden "Yemin ettirmem" dedi? CHP'den 16 Belediye Başkanı istifa etti. CHP'de ayrılıklar kapıda mı? CHP'den kimler ayrılıyor? CHP'liler neden AK Parti'ye geçiyor? Gürlek ve Çiftçi nasıl atandı? Yeni Bak... Daha Fazla Göster

Meclis'te neden arbede oldu? Meclis'teki kavganın perde arkası? Özgür Özel'den Gürlek'e tepki. CHP neden "Yemin ettirmem" dedi? CHP'den 16 Belediye Başkanı istifa etti. CHP'de ayrılıklar kapıda mı? CHP'den kimler ayrılıyor? CHP'liler neden AK Parti'ye geçiyor? Gürlek ve Çiftçi nasıl atandı? Yeni Bakanların gündeminde ne var? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Bursalı, Türkiye Gazetesi Yazarı Nur Tuğba Aktay, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgay Yerlikaya, İletişim Bilimci Dr. Ali Haydar Fırat ve Independet Türkçe GYY Nevzat Çiçek anlattı. Daha Az Göster