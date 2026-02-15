Canlı
        Galatasaray, Juventus maçı hazırlıklarına devam etti - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Juventus maçı hazırlıklarına devam etti

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus'u konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 17:00 Güncelleme: 15.02.2026 - 17:00
        Galatasaray'da Juventus mesaisi sürüyor!
        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Gerçek Fikri Ne? - 12 Şubat 2026 (CHP Neden "Yemin Ettirmem" Dedi?)

        Meclis'te neden arbede oldu? Meclis'teki kavganın perde arkası? Özgür Özel'den Gürlek'e tepki. CHP neden "Yemin ettirmem" dedi? CHP'den 16 Belediye Başkanı istifa etti. CHP'de ayrılıklar kapıda mı? CHP'den kimler ayrılıyor? CHP'liler neden AK Parti'ye geçiyor? Gürlek ve Çiftçi nasıl atandı? Yeni Bak...
