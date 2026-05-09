Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Galatasaray kaç kez şampiyon oldu? Galatasaray’ın kaç şampiyonluğu var, GS hangi yıllarda şampiyonluk kazandı?

        Galatasaray kaç kez şampiyon oldu? Galatasaray hangi yıllarda şampiyonluk kazandı?

        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu netleşti. Galatasaray, sahasında Antalyaspor karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle şampiyonluğunu resmen ilan etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip hem sezonu zirvede tamamladı hem de şampiyonluk sayısını artırdı. Peki Galatasaray kaçıncı kez şampiyon oldu ve toplam kaç şampiyonluğu bulunuyor? İşte Galatasaray'ın şampiyonluk sayısına dair detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 23:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig’de sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluk düğümü çözüldü. Galatasaray, sezon boyunca sergilediği dalgalı performansa rağmen Antalyaspor karşısında 4-2’lik galibiyet alarak mutlu sona ulaştı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip şampiyonluğunu ilan ederken, taraftarların gündeminde kulübün toplam şampiyonluk sayısı ve kazandığı sezonlar yer aldı. Peki Galatasaray kaç kez şampiyon oldu, hangi yıllarda şampiyonluk kazandı? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…

        2

        GALATASARAY SÜPER LİG'DE KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de elde ettiği 2025-2026 sezonu şampiyonluğuyla birlikte toplam şampiyonluk sayısını 26’ya çıkardı.

        3

        GALATASARAY HANGİ YILLARDA ŞAMPİYONLUK KAZANDI?

        Galatasaray, 1962, 1963, 1969, 1971, 1972, 1973, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2023, 2024, 2025 ve son olarak 2026 yılında şampiyonluk yaşadı.

        4

        ÜST ÜSTE 4. ŞAMPİYONLUK

        Teknik Direktör Okan Buruk'un 2022 yılında göreve gelmesiyle başarılarına yenilerini ekleyerek devam eden ve özellikle Süper Lig'de rekorlar kıran Galatasaray, üst üste 4. kez şampiyon oldu. Aslan, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve bu sezonunu zirvede tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan geliyor: Dai Dai

        Shakira, 16 yıl sonra yeniden Dünya Kupası için şarkı yaptı. Kolombiyalı şarkıcı, 'Dai Dai' adlı şarkısının kısa tanıtımını yayınladı

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        Galatasaray'dan tarihi dominasyon!
        Galatasaray'dan tarihi dominasyon!
        CANLI | Şampiyonluk özel yayını HT SPOR'da!
        CANLI | Şampiyonluk özel yayını HT SPOR'da!
        Bu gurur Dursun Özbek'in!
        Bu gurur Dursun Özbek'in!
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        "Karantinadayım"
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"