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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Işıl Alben ile yeniden anlaştı

Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Galatasaray'da kaptan Işıl Alben ile yeniden anlaşma sağlandı. Açıklamalarda bulunan Genel Menajer Ömer Yalçınkaya, "Kaptanımız Işıl Alben ile anlaştık. Yeni hocayı da önünümzdeki hafta açıklayacağız" dedi

11 Ağustos 2018 Cumartesi, 12:49:49 | Güncelleme:

Galatasaray Kulübü Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, kısıtlı ekonomik imkanlara rağmen iyi bir kadro kurduklarını söyledi.

Türk oyuncu rotasyonunda karakterli basketbolcuları takıma kazandırdıklarını aktaran Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sezona iyi bir kadro ile başlamayı hedefliyorduk. Ekonomik şartların izin verdiği ölçüde fena bir kadro kurmadık. Basketbol camiasından olumlu dönüşler alıyoruz. İki yabancı oyuncu daha ekleyeceğiz. Son aşamaya geldik. Toplam 5 yabancı ile lige başlamayı planlıyoruz. Türk rotasyonunda da geçen sezon iyi işler yapmış, karakterli, özünde iyi insan olan sporcuları takımımıza kazandırdık. Eğer bu oyuncuları iyi bir ortama sokabilirsek, kulübümüz de ekonomik açıdan üstüne düşeni zamanında yaparsa ki ben buna yürekten inanıyorum. Yıllardır bu camianın içindeyim ve kulübümüzün bu konuda hassas olduğunu biliyorum. Gerisi biraz şans, hocanın kontrolü ve oyuncuların performansına kalacak.

"ERTUĞRUL HOCA BİZİMLE OLACAK"

Ertuğrul hoca bu işi Türk basketbolu adına gönüllü yapıyordu. Herhangi bir profesyonel tarafı yoktu. Milli takımda çok değerli basketbol adamları var. Ertuğrul hoca şu anda tamamen Galatasaray'a odaklanmış durumda. Milli takımımıza dışarıdan her türlü desteği verecektir ama Ertuğrul hoca yaz döneminde bizimle olacak.

Ertuğrul Erdoğan çok kıymetli bir insan. Bundan 22 yıl önce yollarımız kesişmişti. Ben Galatasaray Basketbol A Takımı'nda idarecilik yapıyordum, Ertuğrul hoca da yardımcı antrenördü. İlerleyen zamanlarda hep ne zaman bir araya geleceğimizi konuşuyorduk. Kısmet 22 sene sonrasınaymış. Bu beraberlikten iyi işlerin çıkacağını umut ediyorum. Herkes kendi işini yapmaya çalışıyor. Ertuğrul hoca da kendi işine odaklı, gece gündüz çalışan bir insan. Bunu ilk günden beri gözlemliyorum."

"HOCAMIZ KENDİ GİTMEK İSTEDİ"

"Hocamız kendisi ayrılmak istedi. Hedefleri doğrultusunda Çin'e gitmek istedi. Bu, profesyonel bir iş. Bundan dolayı hocamızla ilgili olumsuz bir düşünceye kapılmadık. Hocamızdan ayrılmadık, kendisi Çin'de antrenörlük yapmak istedi. Bize çok önemli şeyler kattı. Avrupa'da kupa kazandık. Kendisine yaptığı işlerden dolayı müteşekkiriz. Bu sezon da çok değerli bir takım kurmaya çalışıyoruz. Kaptanımız Işıl Alben ile anlaştık. Önümüzdeki hafta da başantrenörümüzü açıklayacağız. Kadın basketbolunda da iddialı bir şekilde en yukarıları hedefliyoruz." 
 

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