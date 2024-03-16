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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 20:44 Güncelleme: 16.03.2024 - 20:44
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        Aslan, Kasımpaşa maçına hazır!
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        Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında lider Galatasaray, yarın Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında yarın saat 16.00'da Kasımpaşa’ya konuk olacak.

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