Galatasaray kırmızı kart bekledi Galatasaray, Başakşehirli Berkay Özcan'ın Lucas Torreira'ya yaptığı faulün ardından kırmızı kart bekledi ancak hakem Kadir Sağlam sarı kart gösterdi.

Galatasaray, Başakşehir maçının 18. dakikasında kırmızı kart bekledi.

Orta alandaki ikili mücadele sırasında Berkay Özcan, Lucas Torreira'ya faul yaptı. Hakem Kadir Sağlam, düdüğünü çalarak Berkay'a sarı kartını gösterdi.

Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi. Okan Buruk da dördüncü hakemin yanına giderek kırmızı kart beklediğini işaret etti.

Kadir Sağlam, bir süre VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nun incelemesini beklediğini işaret etti. Mustafa öğretmenoğlu'ndan aksi yönde bir uyarı gelmeyince Kadir Sağlam sarı kartında kaldı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)