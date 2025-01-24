Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. En yakın rakibinin 6 puan uzağında ligde lider konumunda bulunan sarı kırmızılar, Konyaspor karşısında hata yapmak istemiyor. Ligde 21 puan toplayan Konyaspor ise Galatasaray maçında puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanma hedefinde. Peki, "Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray-Konyaspor mücadelesi tarihi ve maç saati...
Galatasaray-Konyaspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi ligin ilk yarısında Konya'da oynanan maçı Galatasaray 2-1 skorla kazanmıştı. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, Galatasaray'da eksiklikler ve ceza sınırındaki oyuncular dikkat çekiyor. Galatasaray, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys karşısında yaşadı. Peki, "Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray - Konyaspor maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak.
GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.