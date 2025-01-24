Galatasaray-Konyaspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi ligin ilk yarısında Konya'da oynanan maçı Galatasaray 2-1 skorla kazanmıştı. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, Galatasaray'da eksiklikler ve ceza sınırındaki oyuncular dikkat çekiyor. Galatasaray, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys karşısında yaşadı. Peki, "Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...