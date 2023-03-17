Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasının açılış mücadelesinin VAR hakemi açıklandı. Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını, Ali Saygın Ögel ve Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. AVAR'da ise Alper Çetin ve Ekrem Kan bulunacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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