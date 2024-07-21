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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray- Lecce hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Futbol Haberleri

        Galatasaray- Lecce hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Galatasaray- Lecce ile hazırlık maçına çıkıyor. Son oynadığı Trencin maçını 4-1 kazanan sarı-kırmızılıların gollerini Derrick Köhn, Hakim Ziyech, Mertens ve yeni transfer Batshuayi kaydetti. Peki, Galatasaray- Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 12:16 Güncelleme: 21.07.2024 - 12:16
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        1

        Galatasaray- Lecce hazırlık maçı için araştırmalar sürüyor. Oynadığı üç hazırlık maçının ikisini kaybeden sarı- kırmızılılar, son olarak Trencin karşısında 4-1'lik skor üstünlüğüyle sahadan ayrıldı ve takımdaki kötü havayı kırdı. Peki, Galatasaray- Lecce maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        2

        GALATASARAY- LECCE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray- Lecce hazırlık maçı 24 Temmuz Çarşamba günü 20.30'da başlayacak.

        3

        GALATASARAY- LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Karşılaşma Spor Smart ve D- Smart Go'dan canlı olarak yayınlanacak.

        4

        GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

        Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına Lecce ve Parma maçlarıyla devam edecek.

        İşte maç programı;

        24 Temmuz Galatasaray - Lecce

        27 Temmuz Galatasaray - Parma

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