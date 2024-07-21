Galatasaray- Lecce hazırlık maçı için araştırmalar sürüyor. Oynadığı üç hazırlık maçının ikisini kaybeden sarı- kırmızılılar, son olarak Trencin karşısında 4-1'lik skor üstünlüğüyle sahadan ayrıldı ve takımdaki kötü havayı kırdı. Peki, Galatasaray- Lecce maçı ne zaman ve hangi kanalda?