Galatasaray ligde 3. kez yenildi
Galatasaray, Trabzonspor maçıyla birlikte bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 3. mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, bu yenilgilerin hepsini deplasmanda yaşadı.
Giriş: 04.04.2026 - 22:15
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı ve şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Ligde 1 maçı eksik olan Aslan, 64 puanda kaldı ve liderliğini sürdürdü.
Galatasaray, bu maçla birlikte ligdeki 3. yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılar ligde daha önce deplasmanda Kocaelispor ve Konyaspor'a mağlup olmuştu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ