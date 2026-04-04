Galatasaray ligde 3. kez yenildi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı ve şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Ligde 1 maçı eksik olan Aslan, 64 puanda kaldı ve liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, bu maçla birlikte ligdeki 3. yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılar ligde daha önce deplasmanda Kocaelispor ve Konyaspor'a mağlup olmuştu.