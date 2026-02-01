Galatasaray, ligde evinde 29 maçtır yenilmiyor!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de evinde oynadığı son 29 karşılaşmada 23 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, Kayserispor'a son 7 maçta da yenilmedi
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray konuk ettiği Kayserispor’u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, böylece ligde evindeki yenilmezliğine devam etti.
RAMS Park’ta en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında derbide Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Okan Buruk’un öğrencileri, bu maçın sonra ligde çıktığı 39 karşılaşmada yenilmedi. Cimbom bu süreçte 23 galibiyet elde ederken, 6 defa da berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte Kayseri ekibine karşı yenilmezliğini de 7 maça çıkardı. Kayserispor’a son olarak 15 Kasım 2022 tarihinde deplasmanda 2-1’lik skorla kaybeden Cimbom, daha sonra rakibiyle yaptığı 7 müsabakanın 6’sını kazanırken, 1’inde ise berabere kaldı.