Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray lige "iyi" başlıyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray lige "iyi" başlıyor

        Galatasaray Futbol Takımı, ligde ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 11:37 Güncelleme: 07.08.2025 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray lige "iyi" başlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray, 67 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 46 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik aldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde misafir takım sıfatıyla oynadığı 28 ilk hafta maçının ise 15'ini kazandı, 7'sini kaybetti, 6'sında ise berabere kaldı.

        GAZİANTEP DEPLASMANINDA YENİLGİSİ YOK

        Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcileriyle deplasmanda yaptığı ilk hafta maçlarında mağlup olmadı.

        Lig tarihinde sezonu Gaziantep'te 2 kez açan Galatasaray, 2001-2022 sezonunda 1-1 berabere kaldığı Gaziantepspor'u 2009-2010 sezonunda 3-2 yendi.

        Gaziantep FK ile sezon açılış maçında 1 kez karşılaşan Galatasaray, 2020-2021 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı 3-1 kazanmıştı.

        REKLAM

        SADECE 10 MAÇTA GOL ATAMADI

        Galatasaray, 67 sezondaki ilk hafta maçlarından 57'sinde gol atarken, sadece 10'unda suskun kaldı.

        Sarı-kırmızılı takım, sahasında oynadığı 38 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı.

        Galatasaray, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonunda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.

        EN FARKLI GALİBİYETİ 4-0'LIK SONUÇLARLA

        Galatasaray, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

        Sarı-kırmızılı takım, ilk hafta maçlarında 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

        Galatasaray, 1979-1980'de Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve 2019-2020 sezonunda da Denizlispor'a 2-0'lık skorlarla ilk hafta maçlarını kaybetti.

        İLK HAFTA MAÇLARI

        Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

        Sezon Maç Sonuç
        1959 Ankara Demirspor-Galatasaray 0-2
        1959-1960 Galatasaray-Beykoz 2-0
        1960-1961 Galatasaray-Vefa 2-0
        1961-1962 Şekerhilal-Galatasaray 0-1
        1962-1963 Göztepe-Galatasaray 0-1
        1963-1964 Galatasaray-Kasımpaşa 0-0
        1964-1965 Galatasaray-Feriköy 4-0
        1965-1966 Galatasaray-Vefa 1-2
        1966-1967 Hacettepe-Galatasaray 1-1
        1967-1968 Mersin İdmanyurdu-Galatasaray 1-2
        1968-1969 Galatasaray-Vefa 1-0
        1969-1970 Galatasaray-Altınordu 2-0
        1970-1971 Bursaspor-Galatasaray 1-0
        1971-1972 Galatasaray-Eskişehirspor 1-1
        1972-1973 Galatasaray-PTT 3-0
        1973-1974 Galatasaray-Boluspor 3-1
        1974-1975 Galatasaray-Giresunspor 2-0
        1975-1976 Galatasaray-Trabzonspor 1-2
        1976-1977 Boluspor-Galatasaray 1-0
        1977-1978 Galatasaray-Zonguldakspor 1-0
        1978-1979 Galatasaray-Diyarbakırspor 3-0
        1979-1980 Göztepe-Galatasaray 3-1
        1980-1981 Galatasaray-Eskişehirspor (İzmir) 4-1
        1981-1982 Adana Demirspor-Galatasaray 1-3
        1982-1983 Galatasaray-Mersin İdmanyurdu 1-0
        1983-1984 Galatasaray-Karagümrük 4-0
        1984-1985 Galatasaray-Denizlispor 0-1
        1985-1986 Galatasaray-Samsunspor 3-0
        1986-1987 Galatasaray-Trabzonspor (Sakarya) 0-1
        1987-1988 Eskişehirspor-Galatasaray 0-1
        1988-1989 Galatasaray-Karşıyaka 4-1
        1989-1990 Samsunspor-Galatasaray 1-0
        1990-1991 Galatasaray-Boluspor 1-1
        1991-1992 Galatasaray-Sarıyer 2-0
        1992-1993 Gençlerbirliği-Galatasaray 0-3
        1993-1994 Galatasaray-Zeytinburnuspor 3-0
        1994-1995 Galatasaray-Gençlerbirliği 3-1
        1995-1996 Vanspor-Galatasaray 0-1
        1996-1997 Vanspor-Galatasaray 1-2
        1997-1998 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-0
        1998-1999 Galatasaray-Altay 3-1
        1999-2000 Galatasaray-Gaziantepspor 1-2
        2000-2001 Denizlispor-Galatasaray 0-1
        2001-2002 Gaziantepspor-Galatasaray 1-1
        2002-2003 Galatasaray-Samsunspor 4-1
        2003-2004 Galatasaray-Diyarbakırspor 2-1
        2004-2005 Galatasaray-Konyaspor 3-1
        2005-2006 Galatasaray-Konyaspor 2-1
        2006-2007 Ankaraspor-Galatasaray 1-1
        2007-2008 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Seyircisiz) 4-0
        2008-2009 Galatasaray-Denizlispor 4-1
        2009-2010 Gaziantepspor-Galatasaray 2-3
        2010-2011 Sivasspor-Galatasaray 2-1
        2011-2012 İBB Spor-Galatasaray 2-0
        2012-2013 Galatasaray-Kasımpaşa 2-1
        2013-2014 Galatasaray-Gaziantepspor 2-1
        2014-2015 Bursaspor-Galatasaray 0-2
        2015-2016 Sivasspor-Galatasaray 2-2
        2016-2017 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 1-0
        2017-2018 Galatasaray-Kayserispor 4-1
        2018-2019 MKE Ankaragücü-Galatasaray 1-3
        2019-2020 Denizlispor-Galatasaray 2-0
        2020-2021 Galatasaray-Gaziantep FK 3-1
        2021-2022 Giresunspor-Galatasaray 0-2
        2022-2023 Antalyaspor-Galatasaray 0-1
        2023-2024 Kayserispor-Galatasaray 0-0
        2024-2025 Galatasaray-Hatayspor 2-1
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Üç kritik isim süreç komisyonuna sunum yapacak
        Üç kritik isim süreç komisyonuna sunum yapacak
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Almanya'da döner krizi
        Almanya'da döner krizi
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!
        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Trump'ın karşılıklı tarifeleri yürürlüğe girdi
        Trump'ın karşılıklı tarifeleri yürürlüğe girdi
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Kapadokya'da görsel şölen
        Kapadokya'da görsel şölen
        Iraklı Sally'nin faili, seri katil çıktı iddiası!
        Iraklı Sally'nin faili, seri katil çıktı iddiası!
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı