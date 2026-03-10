Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, lig etabında karşılaştığı Liverpool'u 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Ligde ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, güçlü rakibini mağlup ederek rövanş müsabakasına avantajlı çıkmak istiyor. RAMS Park'ta mücadele öncesinde, Galatasaray - Liverpool maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alınmaya başladı. Peki, Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Liverpool maçı yayıncı kuruluşu...
Galatasaray - Liverpool maçı nefesler tutuldu. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 turunda Liverpool'un rakibi oldu. Galatasaray, Liverpool müsabakasına tam kadro çıkacak. Sarı-kırmızılılar rakibini elemesi durumunda Devler Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın maç kadrosu...
GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Liverpool maçı 10 Mart Salı günü saat 20.45'te oynanacak.
GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.
SARI-KIRMIZILILAR TAM KADRO
Galatasaray, Liverpool müsabakasına tam kadro çıkacak.
Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geniş kadronun avantajından faydalanabilecek. Galatasaray'da sadece UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, forma giyemeyecek.
RÖVANŞ MAÇI 18 MART'TA
Galatasaray, son 16 turu rövanş maçını 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda yapacak.
Taraftarı önünde avantajlı bir skor almaya çalışacak sarı-kırmızılı ekip, rövanş maçına ise 18 Mart'ta İngiltere'de çıkacak. Anfield'da yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
GALATASARAY'IN KADROSU:
Galatasaray'ın UEFA listesinde bulunan futbolcular şöyle:
Kaleci: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen
Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Sacha Boey
Orta saha: Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Mario Lemina
Forvet: Mauro Icardi, Victor Osimhen, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Yaser Asprilla, Ahmed Kutucu.